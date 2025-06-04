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19:22, 4 июня 2025Путешествия

В Дагестане захотели брать с туристов деньги за любование водопадом и обнесли его забором

«Подъем»: В Дагестане будут брать деньги с туристов у Ханагского водопада
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Дагестане власти захотели брать с туристов деньги за любование Ханагским водопадом и обнесли его забором. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Уточняется, что забор составляет два метра в высоту и 50 метров в длину. Он был установлен региональной Дирекцией особо охраняемых природных территорий, охраны животного мира и водных биоресурсов. Поначалу местные жители были недовольны, однако вскоре властям удалось убедить их в разумности этого решения.

В ведомстве объяснили, что многие природные достопримечательности Дагестана уже стали платными, однако к ним нет открытого доступа и в заборе не было необходимости. В настоящее время деньги с туристов у водопада еще не взимают, но в ближайшем будущем доступ к нему уже будет стоить 100 рублей.

«Постановление правительства вышло в 2022 году, там были определены региональные объекты, за посещение которых может взиматься плата. И дирекция планомерно проводила работу по подключению каждого объекта. Тут еще не ввели плату, но объект в постановлении правительства числится», — указали в дирекции.

При этом не все дагестанцы смирились с этим решением. Один местный житель решил разрушить забор и сумел сломать две доски, прежде чем его схватила полиция. Власти заявили, что мужчина «с какими-то отклонениями».

Ранее в Дагестане местные жители вытащили пятерых туристов из горящего автомобиля за минуты до взрыва. Путешественники ехали на минивэне по дороге Хаджалмахи — Леваши и попали в сильную аварию.

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