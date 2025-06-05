15 школьников потерялись на мотоциклах на горном хребте в российском регионе

В Башкирии 15 школьников потерялись на мотоциклах на горном хребте Инзерские Зубчатки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.
По сведениям российского издания, несколько средств передвижения сломались, у некоторых закончился бензин. Подростки не смогли дозвониться родителям, поскольку у них разрядились телефоны.
Родственники школьников обратились в региональные экстренные службы, ребят отыскали и вернули домой.
До этого в Новосибирске пропал 12-летний школьник, к его поискам подключили волонтеров.
Еще раньше в Екатеринбурге 13-летний школьник сбежал из дома из-за низкой скорости интернета. Его начали разыскивать полицейские и неравнодушные граждане.