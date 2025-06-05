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09:09, 5 июня 2025Россия

15 школьников потерялись на мотоциклах на горном хребте в российском регионе

В Башкирии 15 школьников потерялись на мотоциклах на Инзерских Зубчатках
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Башкирии 15 школьников потерялись на мотоциклах на горном хребте Инзерские Зубчатки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По сведениям российского издания, несколько средств передвижения сломались, у некоторых закончился бензин. Подростки не смогли дозвониться родителям, поскольку у них разрядились телефоны.

Родственники школьников обратились в региональные экстренные службы, ребят отыскали и вернули домой.

До этого в Новосибирске пропал 12-летний школьник, к его поискам подключили волонтеров.

Еще раньше в Екатеринбурге 13-летний школьник сбежал из дома из-за низкой скорости интернета. Его начали разыскивать полицейские и неравнодушные граждане.

ЖЗЛ
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