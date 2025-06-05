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17:08, 5 июня 2025Россия

Ан-2 произвел жесткую посадку в российском регионе

Самолет Ан-2 произвел жесткую посадку в Саратовской области, пилот травмирован
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Самолет Ан-2 произвел жесткую посадку неподалеку от села Новорепное в Саратовской области, пилот получил травмы. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Предположительно, воздушное судно проводило работы по распылению удобрений на сельскохозяйственные поля в российском регионе.

Сведений о других пострадавших не поступало. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее, 4 июня, сообщалось, что вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Томской области. На борту находились 17 пассажиров и 3 члена экипажа. В результате инцидента никто из них не пострадал.

В середине марта в Волосовском районе Ленинградской области упал вертолет. Местные жители поделились, что после крушения заметили огненную вспышку.

Вот это да!
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