Позицию Китая по поставкам дронов России и Украине раскрыли

Военный эксперт Полетаев: Китай фактически не контролирует поставки Mavic

Китай фактически не контролирует поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Mavic сторонам конфликта на Украине. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, сооснователь аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

БПЛА Mavic формально не поставляются, но они представлены, к примеру, на «Авито». Фактически ничего не контролируется и не ограничивается Сергей Полетаев сооснователь проекта «Ватфор»

Полетаев раскрыл позицию Китая по поставкам вооружений России и Украине и указал на отсутствие реального ужесточения экспортного контроля за беспилотниками двойного назначения. При этом эксперт отметил нейтральную риторику Пекина по конфликту на Украине.

Ранее МИД КНР ответил Украине на обвинения в поставках продукции для военных заводов России. Дипломат назвала обвинения в адрес республики политическими манипуляциями.