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14:52, 5 июня 2025Спорт

Кержаков составил символическую сборную сезона РПЛ

Кержаков включил Агкацева и Сперцяна в символическую сборную сезона РПЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Александр Кержаков составил символическую сборную сезона-2024/2025 Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

В ворота Кержаков поставил Станислава Агкацева, в защиту — Мойзеса, Виллиана Рошу, Витора Тормена, Густаво Мантуана. Из полузащитников он выбрал Эдуарда Сперцяна, Матвея Кисляка и Алексея Батракова. Также в его сборную вошли нападающие Маркиньос, Мирлинд Даку и Луис Энрике.

24 мая «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России. Команда в заключительном туре РПЛ разгромила московское «Динамо» и обошла «Зенит» в турнирной таблице на одно очко.

Новый сезон РПЛ начинается 18 июля. Точный состав участников розыгрыша на данный момент не определен из-за лишения «Химок» лицензии.

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