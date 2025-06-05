Кержаков составил символическую сборную сезона РПЛ

Кержаков включил Агкацева и Сперцяна в символическую сборную сезона РПЛ

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Александр Кержаков составил символическую сборную сезона-2024/2025 Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

В ворота Кержаков поставил Станислава Агкацева, в защиту — Мойзеса, Виллиана Рошу, Витора Тормена, Густаво Мантуана. Из полузащитников он выбрал Эдуарда Сперцяна, Матвея Кисляка и Алексея Батракова. Также в его сборную вошли нападающие Маркиньос, Мирлинд Даку и Луис Энрике.

24 мая «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России. Команда в заключительном туре РПЛ разгромила московское «Динамо» и обошла «Зенит» в турнирной таблице на одно очко.

Новый сезон РПЛ начинается 18 июля. Точный состав участников розыгрыша на данный момент не определен из-за лишения «Химок» лицензии.