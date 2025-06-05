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03:26, 5 июня 2025Из жизни

Мужчина хотел спасти сына от обезьян и случайно бросил в него топор

В Индии мужчина спасал двухлетнего сына от обезьян и случайно убил его топором
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Manoj Seenivasan / Unsplash

В штате Уттар-Прадеш, Индия, мужчина расправился с двухлетним сыном по имени Аарав и заявил, что сделал это случайно. Об этом сообщает Daily Mail.

Лакхан Сингх рассказал, что проводил время с ребенком в саду. Вдруг их окружила стая обезьян. По словам мужчины, он испугался, что они нападут на Аарава, поэтому взял топор и забрался на крышу. Лакхан якобы хотел бросить топор в обезьян, чтобы отпугнуть их, но случайно попал в мальчика. Ребенка тут же доставили в больницу, но спасти уже не смогли.

Позднее шурин Лакхана, Джитендра Сингх, опроверг его слова. Мужчина уверен, что тот расправился с Ааравом во время семейной ссоры. По словам Джитендры, Лакхан часто избивал свою жену Аниту. В тот день он снова напал на нее, а потом стал угрожать мальчику топором и зарубил его, чтобы напугать ее.

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После инцидента появилась и третья версия. Сосед семьи сказал полиции, что мальчика не стало, потому что обезьяны якобы уронили ему на голову железный прут, лежавший на крыше после ремонта. Полиция начала расследование, чтобы установить, чьи показания правдивы.

Ранее сообщалось, что мужчина из США пришел в полицию и заявил, что случайно ударил отца ножом. Он также сообщил, что оставил его на кухне истекать кровью.

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