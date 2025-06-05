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11:48, 5 июня 2025Экономика

Покинувший Россию Rolex подал новую заявку в Роспатент

«Газета.Ru»: Rolex в июне зарегистрировал в России товарный знак Microstella
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Ушедший из России бренд швейцарских часов Rolex подал в Роспатент заявку на новый товарный знак. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на сервис проверки контрагентов Rusprofile.

Товарный знак Microstella компания зарегистрировала в стране в начале июня. По сайту Rolex можно понять, что под таким названием бренд выпускает золотые гайки. «Отвинчивая или привинчивая эти запатентованные детали, мастер может точно отрегулировать ход часов», — уточняется на сайте Rolex.

Исключительное право на товарный знак будет действовать до января 2035 года. Его правообладателем выступила Rolex Promotions Sa, основным видом деятельности которой является производство часов и аксессуаров к ним.

В начале мая Telegram-канал «Shot Проверка» сообщал, что Rolex зарегистрировал в России товарный знак на часы Explorer.

В марте 2022 года Rolex приостанавливал экспорт товаров в Россию. Представитель компании тогда отмечал, что часы бренда реализуются на территории страны независимыми и частными местными ретейлерами.

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