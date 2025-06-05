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17:28, 5 июня 2025Спорт

Роднина ответила раскритиковавшему работу спортсменов в Госдуме олимпийскому чемпиону

Роднина о словах Тихонова в адрес спортсменов в Госдуме: О нем-то совсем забыли
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина ответила четырехкратному победителю Игр по биатлону Александру Тихонову, который выступил с критикой в адрес спортсменов, работающих в Госдуме. Об этом сообщает Sport24.

Она отметила, что знает Тихонова достаточно давно. «Человек в этой жизни столько всякого наговорил, что однажды даже в заключение попал. Может, хочет о себе напомнить, употребить известные фамилии. О нем-то совсем забыли», — заявила Роднина.

Тихонов высказался о работающих в Госдуме спортсменах 3 июня. «Спортсменам не хрен там делать — пусть займутся своим делом», — посчитал Тихонов.

Ранее Роднина оценила политический потенциал нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Она отметила, что не видит препятствий для его работы в политике.

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