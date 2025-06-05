Россиянам предсказали падение максимальной ставки по вкладам

НКР: Максимальная ставка по вкладам может упасть ниже 18 процентов

К концу текущего года максимальная ставка в России по вкладам рискует опуститься ниже 18 процентов. Об этом заявили экономисты агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Его результаты процитировало «РБК Инвестиций».

Базовый сценарий предполагающий, что страна избежит новых макрошоков гласит, что ключевая ставка Банка России к концу года может составить 18-19 процентов. Экономисты уточнили, что при таком развитии событий вклады останутся привлекательным инструментом, однако начнет переток средств из коротких депозитов в долгосрочные.

Кроме того, эксперты отметили, что в I квартале 2025 года рост вкладов населения резко замедлился — до 0,6 процента с пяти процентов за тот же период годом ранее.

Ранее опрос показал, что в РФ 43,93 процента граждан ждут, что ЦБ оставит ключевую ставку нынешнем уровне, а 40,61 процента рассчитываются на ее уменьшение. У более чем 54 процентов респондентов есть деньги на вкладах. Однако почти 13 процентов ищут альтернативу этому инструменту.