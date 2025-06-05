Россияне назвали размер достойного заработка

«Финансы Mail»: Больше 30 % россиян считают достойным заработком 200 тыс. рублей

В России 34,6 процента граждан считают, что достойный заработок — это до 200 тысяч рублей в месяц. Это показало исследование, проведенное «Финансы Mail». Его результаты процитировало RT.

Около четверти опрошенных назвали достойной заработную плату до 500 тысяч рублей, а 12,1 процента предпочли бы получать больше полумиллиона.

Полпроцента респондентов сказали, что достойный оклад — это до 50 тысяч рублей. Еще 1,7 процента высказались об отметке до 70 тысяч. Кроме того, 11 процентов указали на сумму до 100 тысяч.

Почти половина опрошенных считает, что та заработная плата, которую они получают в настоящее время ниже, чем они заслуживают.

По прогнозам экономиста Игоря Балынина, уже в этом году средняя зарплата в России может превысить 105 тысяч рублей. Другие аналитики полагают, что к концу этого данный показатель может дойти до 100 тысяч рублей до вычета налогов. Таким образом за год он вырастет на 12 процентов.