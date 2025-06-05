Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:34, 5 июня 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россияне рассказали о страхах жизни в больших ЖК

«Родина»: Россияне опасаются заглядывающих в окна соседей в больших ЖК
Мария Черкасова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Россияне чаще всего опасаются, что в крупных жилых комплексах (ЖК) много людей, а окна домов расположены так близко друг к другу, что соседи смогут увидеть, что друг у друга на завтрак. Исследованием о страхах россиян с «Лентой.ру» поделился девелопер «Группа Родина».

Один из самых распространенных страхов — ощущение «муравейника» и перенаселенности. С таким чувством столкнулся 61 процент опрошенных — их пугают толпы в лифте, очередь к шлагбауму, крики на детской площадке и бесконечные звонки в домофон. Девелопер поспешил развеять этот миф, отметив, что в 2025 году большинство столичных проектов реализуется в виде компактных кварталов, когда дома объединены с учетом приватных зон. Также в ЖК создаются комфортные общественные пространства для разных категорий жителей: фрилансеров на удаленке, детей, владельцев домашних животных.

В новых жилых комплексах все чаще сочетаются дома разной высотности — от небоскребов до камерных малоэтажных зданий и таунхаусов. Такой подход размывает плотность, дает жителям больше вариантов планировок и заметно снижает нагрузку на дворы, парковки и уровень шума в корпусах.

Материалы по теме:
Зеркало Дракулы, призраки и подвал масонов. Где находятся самые мистические дома России и чем они знамениты?
Зеркало Дракулы, призраки и подвал масонов.Где находятся самые мистические дома России и чем они знамениты?
31 октября 2024
«Раковина разбита, кругом грязь, клопы» С чем сталкиваются сдающие жилье россияне и сколько на этом зарабатывают?
«Раковина разбита, кругом грязь, клопы»С чем сталкиваются сдающие жилье россияне и сколько на этом зарабатывают?
9 ноября 2024

Другим распространенным мифом является страх, что рядом будет находиться только базовая инфраструктура — супермаркет, аптека и пункт выдачи заказов. Так считают 58 процентов опрошенных. Девелопер заверил, что современные жилые кластеры уже на этапе разработки концепции выделяют пространства под всю необходимую инфраструктуру. Например, в квартале СОЮЗ под инфраструктурное наполнение отведено порядка 80 процентов земельного фонда.

Соседей, которые будут заглядывать в окна, боятся 39 процентов участников опроса. Отмечается, что ощущение «заглядывания» в окно возникает, когда дома расположены на расстоянии менее 30 метров друг от друга. Этого бояться не стоит — новые кварталы все чаще проектируют с учетом приватности обзора. Даже несмотря на то, что полной приватности в условиях города добиться сложно, современные архитектурные приемы позволяют снизить визуальный дискомфорт до минимума.

Также россияне опасаются низкого уровня безопасности в ЖК и долгого ответа управляющих компаний (УК) на запросы. Девелопер заверил, что в настоящее время безопасности уделяется повышенное внимание, а УК справляются с работой быстро благодаря использованию цифровых сервисов.

Опрос был проведен среди 1,4 тысячи человек, планирующих покупку квартиры в 2025 году.

Ранее россияне рассказали, что приступают к ремонту квартиры сразу после получения ключей. Потратить на ремонт не более трех месяцев планируют 37 процентов опрошенных, 31 процент ждет, что он займет до полугода.

Вот это да!
Обсудить
Последние новости

США забрали у Украины «ключевую технологию» на фоне ударов по аэродромам России. Чего лишился Киев и скажется ли это на ходе СВО?

Стало известно о желании Турции присоединиться к формату военной помощи Киеву

Противники Трампа нашли неожиданный способ его победить

Ан-2 произвел жесткую посадку в российском регионе

В Подмосковье произошло ДТП с участием фуры и самосвала

Орбан раскрыл мнение большинства европейцев о вступлении Украины в ЕС

Россиянам покажут редкие фото Тарковского

Россияне смогут смотреть любимые фильмы по-новому

Зеленский купил квартиру в самом высоком небоскребе мира для матери

Путин призвал избавиться от засоряющих русский язык слов

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости