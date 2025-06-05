Россияне рассказали о страхах жизни в больших ЖК

«Родина»: Россияне опасаются заглядывающих в окна соседей в больших ЖК

Россияне чаще всего опасаются, что в крупных жилых комплексах (ЖК) много людей, а окна домов расположены так близко друг к другу, что соседи смогут увидеть, что друг у друга на завтрак. Исследованием о страхах россиян с «Лентой.ру» поделился девелопер «Группа Родина».

Один из самых распространенных страхов — ощущение «муравейника» и перенаселенности. С таким чувством столкнулся 61 процент опрошенных — их пугают толпы в лифте, очередь к шлагбауму, крики на детской площадке и бесконечные звонки в домофон. Девелопер поспешил развеять этот миф, отметив, что в 2025 году большинство столичных проектов реализуется в виде компактных кварталов, когда дома объединены с учетом приватных зон. Также в ЖК создаются комфортные общественные пространства для разных категорий жителей: фрилансеров на удаленке, детей, владельцев домашних животных.

В новых жилых комплексах все чаще сочетаются дома разной высотности — от небоскребов до камерных малоэтажных зданий и таунхаусов. Такой подход размывает плотность, дает жителям больше вариантов планировок и заметно снижает нагрузку на дворы, парковки и уровень шума в корпусах.

Другим распространенным мифом является страх, что рядом будет находиться только базовая инфраструктура — супермаркет, аптека и пункт выдачи заказов. Так считают 58 процентов опрошенных. Девелопер заверил, что современные жилые кластеры уже на этапе разработки концепции выделяют пространства под всю необходимую инфраструктуру. Например, в квартале СОЮЗ под инфраструктурное наполнение отведено порядка 80 процентов земельного фонда.

Соседей, которые будут заглядывать в окна, боятся 39 процентов участников опроса. Отмечается, что ощущение «заглядывания» в окно возникает, когда дома расположены на расстоянии менее 30 метров друг от друга. Этого бояться не стоит — новые кварталы все чаще проектируют с учетом приватности обзора. Даже несмотря на то, что полной приватности в условиях города добиться сложно, современные архитектурные приемы позволяют снизить визуальный дискомфорт до минимума.

Также россияне опасаются низкого уровня безопасности в ЖК и долгого ответа управляющих компаний (УК) на запросы. Девелопер заверил, что в настоящее время безопасности уделяется повышенное внимание, а УК справляются с работой быстро благодаря использованию цифровых сервисов.

Опрос был проведен среди 1,4 тысячи человек, планирующих покупку квартиры в 2025 году.

Ранее россияне рассказали, что приступают к ремонту квартиры сразу после получения ключей. Потратить на ремонт не более трех месяцев планируют 37 процентов опрошенных, 31 процент ждет, что он займет до полугода.