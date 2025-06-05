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09:37, 5 июня 2025Путешествия

Россиянка описала отдых в люксовом отеле на Кубе словами «отношение будто свинюшек кормят»

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Gergo Nagy / Shutterstock / Fotodom

Россиянка побывала в люксовом отеле Кубы и осталась разочарована сервисом. Своим опытом она поделилась с изданием «Тонкости туризма».

Туристка отдохнула на острове Кайо-Коко в пятизвездочной гостинице Woovo Playa Hermosa. Она пожаловалась, что ремонт в номере был сделан плохо, краны текли, а фены не работали. Более того, в общих зонах было много грязи и насекомых.

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«Питание — это отдельный сорт бедности. Вчерашнее вперемешку с позавчерашним и вдобавок к сегодняшнему. Про вкусы даже не говорю — отношение будто свинюшек кормят», — такими словами описала автор отзыва свои впечатления.

Также россиянку возмутило, что в отеле не было воды в свободном доступе: на один номер выдавали 1,5 литра в день. «А если не оставишь два-три доллара, так вообще без воды останешься», — заключила туристка.

Ранее другая российская путешественница побывала на Кубе и раскрыла суровую реальность местного быта. По ее словам, средняя зарплата в стране составляет примерно 2,7 тысячи рублей.

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