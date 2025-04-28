Россиянка побывала на Кубе и раскрыла размер средней зарплаты в стране

Российская путешественница побывала на Кубе и раскрыла суровую реальность местного быта. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что размер средней зарплаты на Острове Свободы — около 33 долларов (примерно 2,7 тысячи рублей) в месяц, а средняя пенсия — меньше 15 долларов (около 1,2 тысячи рублей) в месяц. «При этом цены на многие товары сопоставимы с европейскими, но это если покупать в валютных магазинах!» — поразилась она.

Чтобы выживать, кубинцы находят дополнительные источники доходов. Учителя после школы дают частные уроки, врачи подрабатывают в такси, а инженеры торгуют сувенирами для туристов. Кроме того, блогерша отметила, что на Кубе процветает натуральный обмен.

«Сосед, работающий в пекарне, приносит хлеб, взамен получая фрукты от того, у кого есть сад. Человек, имеющий доступ к строительным материалам, меняет их на мясо», — пояснила она.

Также огромную роль в жизни кубинцев играют родственники за границей. «Денежные переводы из США, Испании, Мексики спасают целые семьи. В некоторых домах я видела современные телевизоры или холодильники — почти всегда это подарки от уехавших родственников», — призналась путешественница.

Ранее российские туристы купили тур на Кубу за 350 тысяч рублей и были разочарованы отдыхом. Они описали свой опыт словами «питание — для невзыскательных, сервис — для терпимых, интернет — как повезет».