Российский девелопер объяснил отказ от покупки активов датской Hempel

«ФСК Девелопмент» не стала покупать активы Hempel из-за ее структуры управления

Компания «ФСК Девелопмент» рассматривала возможность покупки активов датской Hempel в момент ее ухода из России. Об этом руководитель российского девелопера Дмитрий Трубников рассказал РБК.

Причиной отказа от приобретения активов датского производителя лакокрасочных покрытий стала «неподходящая структура управления», пояснил спикер. По его словам, некоторые другие направления были более понятны компании. С этим связана, в частности, покупка девелопером предприятий американской Guardian Industries, занятых в производстве листового стекла, а также активов шведского девелопера Bonava.

При этом «ФСК Девелопмент» заинтересована не только в покупке подразделений, связанных со стройматериалами, добавляет Трубников. По его словам, ограничений у компании нет.

Об уходе с российского рынка компания Hempel объявила в апреле 2022 года. При этом свою деятельность в стране датская фирма приостановила еще в марте. На рынке России она присутствовала с 1996 года, а в ее местном подразделении трудились 124 человека.

Бизнес компании в стране в 2023 году приобрела ГК «Литум», выпускающая лакокрасочную продукцию. Она выкупила у датского производителя его ульяновский завод, и осенью 2024 года он возобновил свою работу.