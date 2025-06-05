Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:36, 5 июня 2025Наука и техника

Samsung пригрозили запретом на продажу складных смартфонов

BOE обвинила Samsung в нарушении патентов для создания складных смартфонов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Поставщик корпорации Samsung BOE обвинил партнера в краже технологий. На это обратило внимание профильное издание SamMobile.

В BOE полагают, что Samsung заимствовала технологию производства OLED при создании панелей с камерой под дисплеем. Согласно материалам по поданному иску, южнокорейского IT-гиганта обвиняют в нарушении прав на четыре патента, связанных с производством матрицы и дисплея.

По словам журналистов медиа, если суд примет сторону истца, Samsung могут запретить продавать складные смартфоны, созданные по технологиям BOE. Они обратили внимание, что южнокорейская компания начала вражду первой. В апреле 2025 года она подала в суд на BOE, обвинив в переманивании сотрудников и краже коммерческих секретов для создания дисплеев microOLED.

В материале говорится, что эффект от судебных разбирательств вряд ли будет быстрым, и Samsung никто не помешает выпустить новое поколение складных смартфонов. Также стороны могут заключить соглашение и отказаться от взаимных претензий.

В декабре 2024 года южнокорейская компания LS Cable & System обвинила корпорацию Apple в краже патента беспроводной зарядки. В начале прошлого года Apple пришлось отключить в продаваемых в США умных часах пульсоксиметр из-за проигранного суда компании Masimo.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США забрали у Украины «ключевую технологию» на фоне ударов по аэродромам России. Чего лишился Киев и скажется ли это на ходе СВО?

    Боксер Ломаченко объявил о завершении карьеры

    Ветеринар назвал способ охладить питомцев в жару

    Трамп поговорил с Си Цзиньпином

    Для россиян оживили легенды кино

    Раскрыта тайна Свитков Мертвого моря

    Украина осудила Польшу

    Европейский центробанк снизил ставки в восьмой раз

    Адвокат экс-главы Карабаха защитил его в суде фразой на латыни

    Снова возбуждено дело о покушении против сбившего байкера водителя Rolls-Royce

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости