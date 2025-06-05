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17:35, 5 июня 2025Забота о себе

Сибиряку после рака почки за восемь лет сделали новую руку

В Новосибирске мужчине заместили кости в правой руке после рака
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Новосибирске хирурги-онкологи Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина сделали мужчине по имени Антон новую руку вместо пострадавшей от рака. О процессе, занявшем восемь лет, пишет altai.aif.ru.

10 лет назад у сибиряка нашли раковую опухоль в почке. Пораженный орган успешно удалили, но через некоторое время рак дал метастазы в кости, затронув правую плечевую кость. После удаления метастазов мужчине сделали несколько реконструктивных операций, в том числе с помощью новейших имплантатов, но из-за инфекции конструкции не приживались, поэтому мужчина не мог полноценно пользоваться правой рукой.

Тогда хирург-онколог Александр Жеравин из центра им. Мешалкина разработал индивидуальный план и нестандартный подход к лечению Антона. Было решено использовать отечественную конструкцию, которая вместе с титановыми элементами включает и так называемую «пару трения» — локтевой сустав из кобальт-молибденового сплава и полиэтилена высокой плотности, уточнили врачи.

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Одна из новосибирских компаний изготовила конструкцию, сибиряку сделали две операции: установили модуль в плече и выполнили пластику мягких тканей, а после заместили локтевой сустав, убедившись, что нет инфекции. Мышцы плеча серьезно пострадали из-за множества операций, но периферические нервы все же удалось сохранить. Теперь Антон может не только сгибать локоть, но и выполнять мелкую работу кистью.

Ранее онколог Суна Исакова рассказала о профилактике рака кожи. По ее словам, любителям солярия стоит отказаться от походов туда.

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