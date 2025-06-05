Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:31, 5 июня 2025Наука и техника

В Казахстане исключили перенос первого пуска «Союза-5»

Председатель Аимбетов: Перенос первого пуска ракеты «Союз-5» исключается
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Подготовка к первому пуску среднетяжелой ракеты «Союз-5» идет по графику, а перенос ее первого старта исключается, заявил председатель правления совместного российско-казахстанского предприятия «Байтерек» Айдын Аимбетов. Об этом сообщает ТАСС.

«По плану запуск в декабре 2025 года, в конце декабря. Запуск подтвердила российская сторона, которая создает ракету-носитель, наземная инфраструктура [строится] по календарному плану, без отставаний. Я думаю, нет никаких оснований думать, что будет перенос запуска», — сказал руководитель.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

Ранее портал informburo.kz со ссылкой на председателя комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента Казахстана Андрея Лукина сообщил, что первый образец перспективной ракеты «Союз-5» для тестового запуска планируется доставить на космодром Байконур в октябре.

Тогда же глава города Байконур Константин Бусыгин подтвердил, что первый пуск Союза-5 с одноименного космодрома состоится в декабре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Двоих сотрудников российского информагентства задержали

    Почти две сотни сельхозпредприятий пострадали в российском регионе из-за ВСУ

    Российских пенсионеров научат противостоять мошенникам

    Пленный боец ВСУ высказал недовольство женой Зеленского

    Освобождавшего Курскую область бойца СВО насмерть сбила пьяная россиянка на иномарке

    «Сегодня уехали, завтра приехали». Семьи школьников, топтавших георгиевскую ленту, лишат гражданства России

    Стало известно о взрыве на железной дороге в российском регионе

    Иностранные авиакомпании захотели перенести часть рейсов из Москвы из-за беспилотников

    ВСУ атаковали FPV-дроном автомобиль в российском приграничном регионе

    В Раде раскритиковали Зеленского из-за слов о России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости