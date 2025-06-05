В Казахстане исключили перенос первого пуска «Союза-5»

Председатель Аимбетов: Перенос первого пуска ракеты «Союз-5» исключается

Подготовка к первому пуску среднетяжелой ракеты «Союз-5» идет по графику, а перенос ее первого старта исключается, заявил председатель правления совместного российско-казахстанского предприятия «Байтерек» Айдын Аимбетов. Об этом сообщает ТАСС.

«По плану запуск в декабре 2025 года, в конце декабря. Запуск подтвердила российская сторона, которая создает ракету-носитель, наземная инфраструктура [строится] по календарному плану, без отставаний. Я думаю, нет никаких оснований думать, что будет перенос запуска», — сказал руководитель.

Ранее портал informburo.kz со ссылкой на председателя комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента Казахстана Андрея Лукина сообщил, что первый образец перспективной ракеты «Союз-5» для тестового запуска планируется доставить на космодром Байконур в октябре.

Тогда же глава города Байконур Константин Бусыгин подтвердил, что первый пуск Союза-5 с одноименного космодрома состоится в декабре.