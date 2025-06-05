В московском аэропорту прокомментировали данные о переносе рейсов в Пулково

В Домодедово опровергли данные о переносе рейсов в Пулково

В московском аэропорту Домодедово опровергли данные о переносе некоторых иностранных рейсов в Пулково. Комментарий представителей воздушной гавани приводит РИА Новости.

«Информация о массовом переносе рейсов не соответствует действительности — все операционные решения принимаются в рабочем порядке», — подчеркнули сотрудники аэропорта, добавив, что они находятся в постоянном диалоге с авиакомпаниями и высоко ценят устойчивое партнерство.

В Домодедово также отметили, что реализуемые меры безопасности подтверждают высокий уровень защищенности воздушной гавани и его стабильную работу.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что две иностранные авиакомпании захотели перенести часть рейсов из Москвы в Санкт-Петербург из-за участившихся атак беспилотных летательных аппаратов на столицу. Предположительно, речь шла о турецкой компании Turkish Airlines. Второй перевозчик назван не был.