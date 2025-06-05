В НХЛ рассказали о реакции российских игроков на недопуск к Олимпиаде-2026

Директор профсоюза игроков НХЛ Уолш: Россияне разочарованы недопуском к ОИ-2026

Исполнительный директор профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш рассказал о реакции российских спортсменов на недопуск к Олимпиаде-2026. Его слова приводятся на сайте лиги.

Уолш заявил, что россияне разочарованы, но они мало что могут сделать в данной ситуации. «Они хотят играть против лучших. Мы слышим это постоянно, они хотят играть на турнирах, где представлены лучшие игроки. Мы надеялись, что к этому моменту конфликт будет разрешен», — отметил он.

2 июня Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о недопуске сборных России к участию в ОИ-2026. В федерации рассказали, что приняли окончательное решение после запроса Международного олимпийского комитета (МОК).

Российские хоккеисты не принимают участия в международных турнирах на уровне сборных с 2022 года. Также IIHF отстранила от соревнований белорусов. При этом хоккеисты без ограничений выступают в НХЛ.