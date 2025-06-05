В российском регионе голову годовалого ребенка достали из пасти домашней собаки

В Ленобласти голову годовалого ребенка достали из пасти домашней собаки

В деревне Канисты Ленинградской области голову годовалого ребенка достали из пасти домашней собаки. Об этом стало известно 78.ru.

По данным издания, мальчик гулял со старшей сестрой и собакой породы американская акита в российском регионе. Внезапно животное набросилось на ребенка и вцепилось ему в лицо. Освободить мальчика из пасти сумел сосед. Ребенка с глубокими ранами срочно доставили в больницу, где ему провели экстренную операцию.

Мать мальчика рассказала, что собака не была вакцинирована. Другие обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

Ранее сообщалось, что в Аксайском районе Ростовской области стая собак напала на пятилетнюю девочку. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

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