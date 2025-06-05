Во Франции футболистов дисквалифицировали за отказ участвовать в акции против гомофобии

Футболистов Матича и Коку отстранили за отказ поддержать акцию против гомофобии

Полузащитник «Лиона» Неманя Матич и нападающий «Гавра» Кока были наказаны за отказ участвовать в акции против гомофобии в рамках 34-го тура Лиги 1. Об этом сообщает L’Equipe.

Команды играли в форме с логотипом лиги в радужном исполнении и словом «гомофобия», зачеркнутым красным цветом. Игроки, выходившие на замену, заклеили логотип.

По итогам слушания дисциплинарного комитета футболисты были дисквалифицированы на четыре матча, два из которых условно. Также отстраненных игроков обязали принять участие в мероприятиях по повышению осведомленности о гомофобии в ближайшие полгода.

В 2024 году в подобной акции отказался участвовать игрок «Монако» Мохамед Камару. Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера призвала наказать его.