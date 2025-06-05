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09:34, 5 июня 2025Забота о себеЭксклюзив

Женщинам назвали неочевидные и при этом важные для сохранения здоровья исследования

Гинеколог Чархифалакян: МРТ молочных желез и УЗИ тазового дна сохранят здоровье
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: praetorianphoto / Getty Images

Несколько неочевидных исследований могут быть критически важны для сохранения здоровья женщины, рассказала акушер-гинеколог, руководитель Клиники гинекологии и онкогинекологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Аревик Чархифалакян. Эти исследования она перечислила в беседе с «Лентой.ру».

В первую очередь Чархифалакян обратила внимание на важность МРТ молочных желез. Это исследование сейчас может занимать всего семь минут и показано женщинам со случаями рака груди или яичников в семье. «Особенно актуально это для женщин с высокой рентгенологической плотностью ткани молочных желез, у этой группы на маммографии можно не заметить опухоль, а значит, пропустить развитие заболевания на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно. При этом с помощью МРТ можно обнаружить даже самые маленькие опухоли и начать соответствующее лечение», — уточнила врач.

Вторым неочевидным исследованием гинеколог назвала УЗИ мышц тазового дна, которое стоит сделать после естественных родов, особенно если были разрывы.

Даже без ярко выраженной симптоматики в этой области могут быть нарушения, которые без контроля и лечения впоследствии могут привести к недержанию мочи, опущению органов таза и болям. УЗИ мышц тазового дна позволяет вовремя обнаружить проблему и начать восстановление

Аревик Чархифалакянврач-гинеколог

При слабости мышц тазового дна, продолжила врач, специалист может назначить физиотерапию, упражнения Кегеля или хирургическое вмешательство. Наконец, третьим неочевидным исследованием Чархифалакян назвала денситометрию в перименопаузе — метод, позволяющий определить плотность костной ткани. В период перименопаузы — в возрасте 45-50 лет — женщины сталкиваются с гормональными изменениями, влияющими на плотность костей. Раннее лечение предполагает изменение рациона с акцентом на достаточное потребление кальция и витамина D, физическую активность, особенно силовые тренировки, и, возможно, медикаментозную поддержку, заключила гинеколог.

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