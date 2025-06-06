Россиянам назвали самые высокооплачиваемые рабочие специальности

Экономист Каштанова: Рабочие могут получать до 350 тысяч в месяц

Представители рабочих специальностей могут получать достаточно высокие зарплаты, рассказала «Ленте.ру» экономист, доцент кафедры управления персоналом Государственного университета управления Екатерина Каштанова. В частности, токарь со стажем, по ее словам, может получать до 350 тысяч рублей в месяц.

«Наибольшим спросом пользуются сегодня кузнецы современной промышленности: токари, фрезеровщики, шлифовщики, сварщики, слесари, механики, операторы станков с числовым программным управлением (ЧПУ), которые могут выполнять различные задачи на автоматизированной производственной линии. Сварщик с опытом работы с аргонной сваркой и сваркой трубопроводов, способный создавать сложные и прочные соединения, получает в среднем около 250 тысяч рублей. Ученик токаря может рассчитывать на зарплату в районе 80-90 тысяч», — рассказала эксперт.

Медианная зарплата токаря со стажем, по ее словам, составляет порядка 143 тысяч рублей, а верхние зарплаты порой доходят до 350 тысяч рублей.

Кроме того, по оценке Каштановой, в России сохраняется спрос на водителей и работников склада. Дальнобойщик, как она заметила, остается одной из самый высокооплачиваемых профессий в сфере грузоперевозок: начинающий водитель может зарабатывать до 80 тысяч рублей, опытный — больше 250 тысяч.

«Заводы испытывают потребность в грамотных начальниках смен, поскольку именно они играют ключевую роль в организации работы на промышленных предприятиях. Медианная зарплата опытного начальника составляет сегодня 150-170 тысяч рублей.

Также существует острая специалистов по строительно-монтажным работам. Начинающий строитель может зарабатывать 70 тысяч, опытный — до 150 тысяч. Квалифицированный сварщик, работающий на строительстве моста или небоскреба, вообще ценится на вес золота, ведь от его мастерства зависит безопасность и долговечность конструкции», — объяснила Каштанова.

В первой половине мая сообщалось, что в РФ три четверти граждан недовольны своей зарплатой. По их словам, ее не хватает даже на текущие нужды. Кроме того, 47 процентов признались, что в 2025 году их финансовое положение ухудшилось.