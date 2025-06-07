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09:29, 7 июня 2025Спорт

Чемпионка ОИ оценила отказ российских гимнасток от выступления на международных турнирах

Мамун об отказе гимнасток РФ от международных турниров: За них решать не нужно
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Маргарита Мамун

Маргарита Мамун. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун оценила отказ российских гимнасток от выступлений на международных турнирах в нейтральном статусе. Об этом сообщает «Чемпионат».

Мамун выступила за участие спортсменок в соревнованиях и призвала не принимать решения за них. «Наш вид спорта молодой. У нас многие девочки несовершеннолетние. У них нет голоса. Многие еще маленькие. Конечно, у них как скажут, так и будет», — заявила Мамун.

Ранее за участие россиянок в международных турнирах выступила многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина. «Неважно, есть флаг и гимн или нет. Все равно все знают, какую страну ты представляешь», — заявила спортсменка.

5 апреля Федерация гимнастики России (ФГР) заявила, что спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, отказались от участия в международных турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) в нейтральном статусе. Причиной решения стали необоснованные отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования.

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