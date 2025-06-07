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14:03, 7 июня 2025Путешествия

Преступники в Турции похитили с карт туристов более двух миллиардов рублей

Anadolu: Преступники в Турции похитили с карт туристов 29 миллионов долларов
Алина Черненко

Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom  

Турецкая полиция задержала преступную группировку из 20 человек, которые похитили со счетов отдыхавших на местных курортах иностранных туристов более 29 миллионов долларов (около двух миллиардов рублей). Об этом сообщает Anadolu.

Правоохранители начали расследование после получения информации от государственного банка о подозрительных движениях на счетах. Сотрудники жандармерии выяснили, что главарем банды, предположительно, был владелец отеля в городе Кушадасы. Он делился данными с карт гостей, которые бронировали номера на время отпуска, с другими отелями и компаниями по прокату автомобилей. Когда иностранцы возвращались на родину, с их карт списывали крупные суммы якобы за проживание и аренду.

Кроме того, следователи выяснили, что некоторые члены группировки получали данные за границей. Украденные деньги преступники использовали для покупки недвижимости и последующей ее продажи для получения наличных. Уточняется, что банде удалось обмануть 268 иностранных граждан.

Ранее в этой же курортной стране гиды придумали новую мошенническую схему. Они водили туристов по выдуманным достопримечательностям в Каппадокии.

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