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10:02, 7 июня 2025Спорт

Сафонов раскрыл реакцию футболистов сборной России на его ошибку в игре с Нигерией

Сафонов о реакции игроков сборной на его ошибку в матче с Нигерией: Поддержали
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Aurelien Morissard / AP

Вратарь парижского ПСЖ и сборной России по футболу Матвей Сафонов раскрыл реакцию партнеров по национальной команде на его ошибку в товарищеской игре с Нигерией. Об этом сообщает ТАСС.

Голкипер отметил, что футболисты его поддержали. «Извинился перед ребятами. Сказали, что рабочий момент, но мне от этого не легче», — заявил Сафонов.

Вратарь также рассказал подробности совершенной ошибки. «Неправильно распознал ситуацию — не нужно было этого делать. Старался выходить низом, как мы делали во время всего матча», — заявил Сафонов.

Сборная России сыграла с Нигерией 6 июня в Москве, встреча завершилась со счетом 1:1. Сафонов ошибся на 71-й минуте. Вратарь отдал неточную передачу, после чего Толуваласе Арокодаре сравнял счет.

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