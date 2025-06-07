Сафонов раскрыл реакцию футболистов сборной России на его ошибку в игре с Нигерией

Сафонов о реакции игроков сборной на его ошибку в матче с Нигерией: Поддержали

Вратарь парижского ПСЖ и сборной России по футболу Матвей Сафонов раскрыл реакцию партнеров по национальной команде на его ошибку в товарищеской игре с Нигерией. Об этом сообщает ТАСС.

Голкипер отметил, что футболисты его поддержали. «Извинился перед ребятами. Сказали, что рабочий момент, но мне от этого не легче», — заявил Сафонов.

Вратарь также рассказал подробности совершенной ошибки. «Неправильно распознал ситуацию — не нужно было этого делать. Старался выходить низом, как мы делали во время всего матча», — заявил Сафонов.

Сборная России сыграла с Нигерией 6 июня в Москве, встреча завершилась со счетом 1:1. Сафонов ошибся на 71-й минуте. Вратарь отдал неточную передачу, после чего Толуваласе Арокодаре сравнял счет.