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06:44, 7 июня 2025Бывший СССР

ВСУ в ДНР попытались убить своих солдат за сдачу в плен

РИАН: ВСУ в Федоровке попытались убить свой минометный расчет за сдачу в плен
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали свой минометный расчет в Федоровке (Донецкая народная республика, ДНР) в попытке ликвидировать военнослужащих, так как они сдались в плен российским военнослужащим. Об этом РИА Новости (РИАН) рассказал боец с позывным Хаски.

По его словам, минометчики сами приняли решение сдаться в плен. Спустя некоторое время после этого по радиостанции с ними связался командир расчета и дал приказ ударить по российским позициям, но выстрелов не последовало. Тогда на бывшие позиции расчета прилетели два украинских дрона — разведчик и ударный.

«Мы выбираем пленного, самого контактного, который идет на контакт с нами. Отправляем, говорим, иди помаши радиостанции, что у тебя радиосвязь сломалась. Он выходит, машет и происходит "дружеский огонь"», — рассказал Хаски. Он добавил, что украинскому военнослужащему удалось убежать из-под огня и вернуться к россиянам.

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Российский боец подчеркнул, что в ходе штурма Федоровки ВС РФ практически не сталкивались с сопротивлением со стороны противника. По его словам, хватало бросить две гранаты, после чего солдат противника сдавался, потому что не хотел воевать.

Ранее Минобороны рассказало, что ВСУ лишь спустя несколько дней осознали потерю Федоровки в ДНР.

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