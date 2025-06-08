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08:25, 8 июня 2025Бывший СССР

Экипаж танка «Алеша» в полном составе попал в базу «Миротворца»

Экипаж танка «Алеша» в полном составе внесли в базу «Миротворца»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Экипаж танка «Алеша» в полном составе попал в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

В базу сайта бойцы внесены якобы за действия против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также за иные правонарушения.

В августе 2023 года президент РФ Владимир Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша». В результате действий танкистов были уничтожены восемь единиц бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) — два танка Т-72Б, бронетранспортер «М113» и пять бронетранспортеров MaxxPro.

Ранее Владимир Мединский, советник президента и глава делегации России на переговорах по Украине, оказался в базе сайта «Миротворец». В профиле политика, как отмечается, приводятся его личные данные с 2018 года.

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