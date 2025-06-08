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18:14, 8 июня 2025Бывший СССР

Renault начнет создавать беспилотники на Украине

Franceinfo: Renault начнет создавать беспилотники на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Автомобильный концерн Renault из Франции начнет создавать беспилотники на Украине. Об этом сообщает радиостанция Franceinfo.

Как уточняется, уже в скором времени автогигант Renault хочет наладить производство беспилотников. Все это обещают сделать вместе с одной из оборонных компаний страны, чьи «производственные линии будут находиться в нескольких десятках или сотнях километров от фронта».

О том, что автопроизводитель должен быть привлечен к подобному производству на Украине, ранее сообщал министр обороны Франции Себастьян Лекорню. В тот момент он отказался давать название компании, ответив, что она сама скоро объявит о своем решении.

На фоне заявлений о начале производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украине лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал власти Франции. Он отметил, что все действия по подготовке ВСУ направлены против интересов самой Франции, и призвал остановить это «абсурдное безумие».

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