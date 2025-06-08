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21:13, 8 июня 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о вере Трампа в победу России

Зеленский: Трамп верит в победу России в конфликте с Украиной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по мнению американского лидера Дональда Трампа, Россия победит в конфликте с Киевом. Об этом сообщает ABC News.

«Я думаю, он публично говорил об этом, и я знаю, что он делился этой информацией с несколькими людьми в своем окружении. <...> Я говорил это много раз: это неправда <...> это не победа», — заявил украинский лидер.

Зеленский заявил, что у Москвы будет больше шансов на победу, если Вашингтон прекратит помощь Киеву.

Ранее Зеленский предрек Украине большие потери без помощи Соединенных Штатов. Он также отреагировал на слова Трампа, сравнившего его и президента России Владимира Путина с дерущимися детьми, которым нужно «дать немного повоевать». Зеленский подчеркнул, что не согласен с главой Белого дома.

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