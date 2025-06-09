9 июня по всему миру празднуют День архивов. Также в этот день исполняется 353 года со дня рождения российского императора Петра I. Православные 9 июня отмечают Духов день. День рождения празднует американский актер Джонни Депп. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 9 июня — в материале «Ленты.ру».

Праздники в мире

Международный день архивов

В 2007 году на генеральной ассамблее в Канаде Международный совет архивов учредил новый праздник с целью привлечь внимание властей и жителей стран к проблемам хранения архивных документов.

Архивы являются своего рода информационными центрами, они обеспечивают качественное хранение и доступ к историческим документам и памятникам культуры. Таким образом сотрудники архивов участвуют в решении государственных задач и научных вопросов.

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Какие еще праздники отмечают в мире 9 июня

День рождения Дональда Дака;

Международный день аккредитации;

Дeнь пускания мыльных пузырей;

День южноамериканского футбола;

Всемирный день антифосфолипидного синдрома.

Какой церковный праздник 9 июня

День Святого Духа

Сошествие Святого Духа на апостолов. Доска, темпера. Национальный художественный музей Республики Беларусь Фото: Public domain / Wikipedia

Согласно Евангелию, через 10 дней после Вознесения Господня, на 50-й день после Пасхи, апостолы собрались в Сионской горнице в Иерусалиме. Во время их совместной молитвы внезапно раздался сильный шум, а затем на каждого из последователей Христа сошел Святой Дух в виде языков пламени, которое не обжигало их тел. С этого момента апостолы заговорили на разных языках. Это знание было даровано им, чтобы ученики Христа смогли проповедовать Новый Завет по всему миру.

День памяти праведного Иоанна Русского

Иоанн служил простым солдатом в армии Петра I. Во время Прутского похода попал в плен и был продан татарами начальнику турецкой конницы. Пленных христиан турки пытались обратить в мусульманство. Иоанн отказался предавать свою веру, за что его подвергли жестоким пыткам. Однако видя стойкость и храбрость раба, хозяин Иоанна вскоре перестал его мучить.

Своей добротой и трудолюбием Иоанн заслужил уважение среди других рабов: он помогал им в работе и утешал в беде. По вечерам святой усердно молился и по возможности посещал храм. Свой земной путь Иоанн завершил спокойно. Узнав о кончине раба, хозяин передал его тело священникам. На погребение собрались почти все христиане города.

Какие еще церковные праздники отмечают 9 июня

День памяти священномученика Ферапонта, епископа Сардийского;

День памяти мученицы Феодоры девы и мученика Дидима воина;

День памяти преподобного Ферапонта Белозерского, Можайского, архимандрита;

Перенесение мощей святителей Киприана, Фотия и Ионы Московских;

Обретение мощей преподобного Нила Столобенского.

Приметы на 9 июня

Если 9 июня на рассвете душно, то в ближайшее время будет дождь;

Если рябина пышно цветет, будет хороший урожай овса;

Если цветки жимолости потеряли аромат — впереди засуха.

Кто родился 9 июня

Петр I (1672-1725)

Первый император Всероссийский Петр Великий родился 9 июня 1672 года. Среди основных достижений правителя: создание русского флота и регулярной армии, основание Санкт-Петербурга, открытие первого музея в стране и первой гимназии. Из Европы Петр I привез в Россию тюльпаны и картофель. Именно благодаря ему в стране появилась традиция украшать елки на Новый год, да и сам праздник император перенес на 1 января. Но самое главное — благодаря деятельности Петра I, Российская империя стала великой мировой державой.

Джонни Депп (62 года)

Американский актер Джонни Депп родился 9 июня 1963 года. Широкую известность ему принесли главные роли в фильмах Тима Бертона: «Эдвард Руки-ножницы», «Сонная лощина», «Чарли и шоколадная фабрика» и других. Также многие знают актера по роли капитана Джека Воробья в серии фильмов «Пираты Карибского моря».

Кто еще родился 9 июня