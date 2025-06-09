Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:30, 9 июня 2025Экономика

Банк России назвал главную причину укрепления рубля

ЦБ: Рубль укрепился из-за высокой привлекательности российских активов
Кирилл Луцюк

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В мае 2025 года рубль укреплялся относительно основных иностранных валют шестой месяц подряд. Такой вывод содержится в «Обзоре рисков финансовых рынков», подготовленном Банком России.

Как полагают авторы документа, главной причиной этой динамики стала высокая привлекательность российских активов для граждан и компаний в условиях жесткой денежно-кредитной политики. Между тем спрос на валюту на внутреннем рынке упал до минимума с июня 2024 года. По итогам мая доллар США ослаб на 3,6 процента, до 78,62 рубля, а юань — на 2,8 процента, до 10,89 рубля.

Кроме того, регулятор отметил, что рубль укреплялся, несмотря на снижение продажи валюты крупнейшими экспортерами. Если в апреле речь шла о 455 миллионах долларов в день, то в мае уже о 406 миллионах.

С начала года физические лица купили на биржевом и внебиржевом рынках иностранной валюты на сумму 386 миллиардов рублей. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то это почти в два раза меньше.

Ранее телеканал CNBC назвал российский рубль самой эффективной в мире валютой и связал это с контролем за движением капитала и ужесточением денежной политики.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль передал Украине комплексы Patriot, сбивавшие «подарки Хусейна» в 1990-х. В Москве пригрозили вооружить некоторые страны

    Кайли Дженнер заметили в латексном мини-платье

    Блогер показал способ не платить за багаж с помощью одного прибора и вызвал споры в сети

    Москвичей призвали запастись дождевиками

    Банк России назвал главную причину укрепления рубля

    В МИД Украины назвали условия России в Стамбуле ультиматумами

    Психолог раскрыла способ найти любовь после 30 лет

    В Севастополе объявили воздушную тревогу

    Найден владелец выброшенных на помойку 29 миллионов рублей

    Телезвезда подала в суд на больницу за забытый в ее теле во время операции предмет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости