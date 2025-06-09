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18:01, 9 июня 2025Спорт

Еще один олимпийский чемпион раскритиковал желание спортсменов работать в Госдуме

Дмитрий Васильев раскритиковал желание спортсменов работать в Госдуме
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал желание спортсменов работать в Госдуме после окончания карьеры. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

Он счел такое положение дел неправильным. «Они нигде никогда не работали, кроме спорта, и вдруг становятся законотворцами. Это полная ерунда», — отметил Васильев.

Ранее о желании уйти в политику заявил российский биатлонист Кирилл Бажин. Спортсмен отметил, что хочет получить второе высшее образование.

3 июня с критикой в адрес спортсменов, работающих в Госдуме, выступил четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. «Спортсменам не хрен там делать — пусть займутся своим делом»», — счел он.

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