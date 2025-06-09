Москвичам пообещали грозу

МЧС предупредило о грозе в Москве

В столице с 7:00 до 21:00 в понедельник, 9 июня, ожидается кратковременный дождь, местами сильный, ливень и гроза, в отдельных районах град. Об этом предупредило главное управление МЧС по Москве в Telegram-канале.

При грозе возможно шквалистое усиление ветра порывами до 17 метров в секунду. Жителей столицы призвали быть осторожными, аккуратно управлять транспортом и не парковаться у деревьев. Пешеходам следует обходить шаткие конструкции и рекламные щиты и не укрываться под деревьями.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в понедельник синоптическую ситуацию в столичном регионе сформирует холодный атмосферный фронт, приближающийся к западным границам Подмосковья. Несмотря на ожидаемые осадки, в столице будет по-прежнему по-летнему жарко.

Температура воздуха составит плюс 26-28 градусов, по области плюс 25-30. Ветер ожидается юго-западный 5-10 метров в секунду, с порывами до 15-20 метров в секунду.

Гроза с сильным дождем прошли в столице в воскресенье, 8 июня. Обильные осадки привели к подтоплению аэропорта Внуково. Синоптики также предупреждали о возможности появления небольших смерчей и вихрей.