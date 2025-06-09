Роналду обратился к болельщикам после победы сборной Португалии в Лиге наций УЕФА

Роналду — болельщикам после победы в Лиге наций: Вы — лучшие!

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратился к болельщикам после победы национальной команды в Лиге наций УЕФА.

Он назвал поклонников португальцев лучшими. «Без вашей поддержки ничего бы не было», — добавил футболист.

Роналду не сдержал слез после победы в Лиге наций. 40-летний игрок расплакался после окончания серии пенальти в финальном матче.

В решающей игре Португалия играла с Испанией. Основное время матча завершилось со счетом 2:2, в овертайме никто не смог отличиться, а в серии пенальти были сильнее португальцы.