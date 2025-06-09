В Германии предложили бесплатно пожить в одном из городов

Guardian: Город Айзенхюттенштадт в ФРГ предлагает бесплатное проживание

Власти города Айзенхюттенштадт в Восточной Германии предложили бесплатное двухнедельное проживание всем желающим. Об этом пишет Guardian.

Попробовать пожить в немецком городе можно в рамках акции Probewohnen («Пробное проживание» — прим. «Ленты.ру»), которая пройдет с 6 по 20 сентября 2025 года. Заявку можно подать до 5 июля. Таким образом власти хотят привлечь больше новых жителей в город, население которого за последние годы сильно сократилось.

Участникам предоставят меблированную квартиру в центре Айзенхюттенштадта, дадут возможность пройти собеседования у потенциальных работодателей и поучаствовать в местом досуге: познакомиться с местными жителями в пабе, а также сходить на экскурсии.

В муниципалитете заявили, что программа пользуется популярностью — на данный момент подано уже более 500 заявок. Больше всего шансов получить одобрение у граждан ФРГ и евреев, которые имеют на руках необходимые документы, знают язык и обладают профессиональной квалификацией.

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