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00:11, 9 июня 2025Бывший СССР

В Харькове начался пожар

В Харькове после падения ФАБов начался пожар
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На окраине Харькова после падения фугасных авиабомб (ФАБов) начался пожар. Об этом сообщил Telegram-канал «Первый харьковский».

На приложенных фотографиях запечатлены столбы огня и дыма.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что под удар ФАБов попали военные объекты в Харькове. Мэр города подтвердил эти сообщения, отметив, что две бомбы упали на окраине областного центра.

До того сообщалось, что в небе над Харьковской областью были замечены десятки беспилотных летательных аппаратов типа «Герань-2». Всего же в воздушное пространство Украины проникли не менее 100 подобных БПЛА.

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