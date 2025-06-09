В Харькове начался пожар

В Харькове после падения ФАБов начался пожар

На окраине Харькова после падения фугасных авиабомб (ФАБов) начался пожар. Об этом сообщил Telegram-канал «Первый харьковский».

На приложенных фотографиях запечатлены столбы огня и дыма.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что под удар ФАБов попали военные объекты в Харькове. Мэр города подтвердил эти сообщения, отметив, что две бомбы упали на окраине областного центра.

До того сообщалось, что в небе над Харьковской областью были замечены десятки беспилотных летательных аппаратов типа «Герань-2». Всего же в воздушное пространство Украины проникли не менее 100 подобных БПЛА.