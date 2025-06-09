Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:02, 9 июня 2025Бывший СССР

В МИД рассказали о планах России на СВО

Лавров: СВО будет продолжаться, но параллельно РФ готова к дипломатическим мерам
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Специальная военная операция (СВО) будет продолжаться, но параллельно Россия готова к дипломатическим мерам. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы сейчас проводили переговоры в Стамбуле. Наша операция будет продолжаться, президент [России Владимир Путин] это четко объяснил. Параллельно мы готовы внести вклад и классической дипломатией в достижение целей специальной военной операции, прежде всего — в решение гуманитарных вопросов», — сказал он.

Ранее Лавров рассказал, что бывший президент США Джо Байден не хотел подрывать монолитность России, о чем он прямо говорил Путину в ходе переговоров в Женеве 2021 года. Он добавил, что подобные высказывания Байдена серьезно контрастируют с его заявлениями после, включая угрозы о нанесении «стратегического поражения» России.

До этого Лавров оценил риски террористических угроз со стороны Украины. Он указал на необходимость повышения бдительности населения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия объявила об ударе возмездия по Украине за теракты на аэродромах. Армия могла атаковать «систему принятия решений» Киева

    В эстонскую тюрьму посадят преступников из-за границы

    SHAMAN объяснил отсутствие собственного жилья

    «Находились в неволе с 2022 года». На Украине раскрыли подробности нового обмена военнопленными с Россией. Что известно?

    В Ленобласти мужчина купил дом и нашел на чердаке схрон времен Великой Отечественной войны

    Раскрыта аномалия в ДНК домашних котов

    Лолита раскрыла секрет здоровой психики

    Поклонская резко сменила имидж

    Почти 20 человек застряли в парке аттракционов «Остров мечты» в Москве

    Билан вспомнил о заставивших его переживать словах Жириновского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости