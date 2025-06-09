Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:58, 9 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на заявление Орбана о планах нападения на Европу

Депутат Швыткин: Россия не стремится поработить Европу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Юрий Швыткин

Юрий Швыткин. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Россия не планирует нападать на Европу и не вынашивает никаких коварных планов, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин. Тем не менее, он подчеркнул, что в случае необходимости страна готова будет противостоять любой агрессии в свой адрес. Так депутат отреагировал на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Россия слишком слаба для нападения на Европу, раз не может победить Украину.

«Мы исходим из того, что Россия уже сейчас воюет не только с Украиной, но и со странами НАТО. И при этом очевидны достижения именно России на фронте, это подтверждение того, что наша армия является сильнейшей, — заметил политик. — Но мы действительно не собираемся ни на кого нападать».

Швыткин подчеркнул, что страна не вынашивает никаких агрессивных планов по нападению на европейские страны, но, тем не менее, готова к отражению любой агрессии.

«Мы не стремимся поработить Европу, не хотим предпринимать никаких шагов в этом направлении. Но мы готовы при необходимости защищать себя», — уточнил депутат.

Ранее Орбан заявил, что конфликт в Европе между странами НАТО и Россией минимален из-за «слабости русских», увязших на Украине. При этом он призвал страны Европейского союза наращивать военные возможности из-за постепенной потери США интереса к региону.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Быстрее поднимут на вилы». В России рассказали о способе спровоцировать бунт против Зеленского

    Неожиданное увеличение среднего размера полового члена объяснили

    Минобороны заявило о возврате российских военнослужащих возрастом до 25 лет из плена

    Украинские коллекторы связались с российскими силовиками из-за пленного должника

    Starliner отправится к МКС не раньше 2026 года

    Некоторые диеты оказались связаны с депрессией

    В России допустили инсценировку конфликта между Маском и Трампом

    Лавров раскрыл беседу Путина и Байдена о судьбе России

    В России захотели зарегистрировать бренд Лабубу

    Лазарева не захотела быть иноагентом и «уголовницей»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости