В России ответили на заявление Орбана о планах нападения на Европу

Депутат Швыткин: Россия не стремится поработить Европу

Россия не планирует нападать на Европу и не вынашивает никаких коварных планов, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин. Тем не менее, он подчеркнул, что в случае необходимости страна готова будет противостоять любой агрессии в свой адрес. Так депутат отреагировал на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Россия слишком слаба для нападения на Европу, раз не может победить Украину.

«Мы исходим из того, что Россия уже сейчас воюет не только с Украиной, но и со странами НАТО. И при этом очевидны достижения именно России на фронте, это подтверждение того, что наша армия является сильнейшей, — заметил политик. — Но мы действительно не собираемся ни на кого нападать».

Швыткин подчеркнул, что страна не вынашивает никаких агрессивных планов по нападению на европейские страны, но, тем не менее, готова к отражению любой агрессии.

«Мы не стремимся поработить Европу, не хотим предпринимать никаких шагов в этом направлении. Но мы готовы при необходимости защищать себя», — уточнил депутат.

Ранее Орбан заявил, что конфликт в Европе между странами НАТО и Россией минимален из-за «слабости русских», увязших на Украине. При этом он призвал страны Европейского союза наращивать военные возможности из-за постепенной потери США интереса к региону.