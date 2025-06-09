В России предложили не ждать быстрого снижения ключевой ставки

Аналитики Альфа-Банка: К концу 2025 года ключевая ставка ЦБ РФ снизится до 17 %

Ключевая ставка, которую российский Центробанк снизил на прошлой неделе впервые за три года, не будет опускаться быстрыми темпами на фоне хрупкости замедления роста цен, сохранения возможности валютных колебаний и запланированного на июль повышения тарифов на ЖКУ выше инфляции. Это следует из предложенной аналитиками Альфа-банка точки зрения на ситуацию.

Согласно их прогнозу, к концу 2025 года ключевая ставка достигнет 17 процентов годовых, а в июле вероятна пауза в ее снижении, и ждать того, что процесс будет излишне активным, не стоит. «Чем дольше ЦБ РФ сохраняет ставку высокой, тем выше шансы, что регулятор преуспеет в замедлении инфляции», — отмечается в материале.

Специалисты также напомнили о словах главы регулятора Эльвиры Набиуллиной о том, что речи о снижении ставки более чем на 1 процентный пункт на совете директоров не велось, что говорит о сохранении умеренно жесткой позиции с почти идентичным апрельскому сигналом.

Ранее Telegram-канал MMI, говоря о сигнале Банка России, указал, что на сегодня нет «никакого намека на неизбежность дальнейшего снижения на ближайших заседаниях». Его авторы интерпретировали позицию регулятора словами «риски очень высоки, поэтому никакого быстрого снижения ставки не будет».

Решение опустить ставку с 21 до 20 процентов, ЦБ объяснил 6 июня продолжающимся ослаблением инфляционного давления и тем, что экономика страны постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста.