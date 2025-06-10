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17:44, 10 июня 2025Спорт

Абрамович оценил перспективу возвращения в футбол

Бизнесмен Абрамович заявил, что больше не собирается владеть футбольными клубами
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российский бизнесмен Роман Абрамович оценил перспективу возвращения в футбол. Его слова приводит Daily Mail.

Абрамович заявил, что больше не собирается владеть футбольными клубами. «С этим я покончил в этой жизни», — подчеркнул он, добавив, что готов помочь пробиться в футбол детям из неблагополучных семей.

В 2024 году AS сообщил, что Абрамович захотел приобрести испанскую «Валенсию». Отмечалось, что фанаты надеются на улучшение положения команды после смены владельца.

С 2003-го по 2022-й Абрамович владел английским «Челси». В мае 2022 года он продал клуб консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли. Сумма сделки составила 5,33 миллиарда долларов. Абрамович был вынужден расстаться с командой, так как попал под санкции правительства Великобритании.

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