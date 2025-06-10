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12:52, 10 июня 2025Наука и техника

В Windows 11 появилось увеличенное меню «Пуск»

Windows 11 получила увеличенное меню «Пуск» с прокруткой
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: Microsoft

Корпорация Microsoft открыла доступ к новому меню «Пуск» для пользователей Windows 11. На это обратило внимание издание The Verge.

Главной отличительной особенностью нового «Пуска» стали большие размеры меню — оно увеличилось пропорционально в зависимости от экрана компьютера. Также в меню добавили функцию прокрутки: пользователи могут получить доступ к большему количеству приложений, прокрутив окно меню вниз.

«Мы упрощаем для вас запуск приложений с помощью нашего обновленного прокручиваемого меню "Пуск"», — заявили в Microsoft. Специалисты отметили, что на больших мониторах меню теперь имеет 8 столбцов закрепленных приложений, 6 рекомендаций и 4 столбца категорий. На небольших экранах — 6, 4 и 3 соответственно.

Также пользователи могут настроить параметры отображения контента. По умолчанию приложения сгруппированы по категориям, но можно включить отображение в виде списка и в алфавитном порядке. Кроме того, в «Пуске» появился новый раздел Phone Link для управления функциями подключенного к компьютеру смартфона.

О добавлении в Windows 11 обновленного меню «Пуск» стало известно еще в начале мая.

В начале июня Microsoft добавила в операционную систему Windows 11 новый текстовый редактор Edit. Программа работает непосредственно из командной строки и доступна всем пользователям системы.

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