Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:26, 10 июня 2025Экономика

Российский фондовый рынок подошел к минимуму за два месяца

Индекс Мосбиржи после трех дней падения приблизился к минимуму с 7 апреля
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В ходе торгов во вторник, 10 июня, российский фондовый рынок продолжил падение, начавшееся в минувшую пятницу после решения Центробанка по ключевой ставке. На минимуме индекс Мосбиржи опускался до 2714 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Таким образом, он вплотную подошел к уровню 2700 пунктов, ниже которого с 7 апреля опускался только один раз. С максимума пятницы индекс потерял уже 200 пунктов.

Главной причиной такой динамики стало разочарование инвесторов по поводу риторики регулятора. Снижение ставки сопровождалось жестким сигналом относительно следующих заседаний, что позволило сделать вывод о неизменности денежно-кредитной политики Центробанка.

Эксперты отмечали, что замедление роста цен привело к повышению реальной ставки (номинальная ставка минус инфляция), так что ЦБ только вернул основной параметр на тот же уровень.

Вместе с тем индекс российских гособлигаций RGBI, напротив, перешел к росту после резкого падения в понедельник, и дошел до уровня 111,9 пункта, что выше закрытия 6 июня.

Аналитики Альфа-банка предлагают не ждать быстрого снижения ставки в дальнейшем и прогнозируют паузу на июльском заседании. По их оценке, к концу 2025 года ставка достигнет 17 процентов годовых.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал еще одну причину для встречи с Путиным

    Троица косаток подарила туристу незабываемое приключение в России

    ФСБ пришла за ректором российского вуза из-за учебных виз для студентов с Ближнего Востока

    В России высказались о внесении Овечкина в список «Миротворец»

    Европейская страна столкнулась с рекордным скачком цен на жилье

    Российский фондовый рынок подошел к минимуму за два месяца

    Появились кадры тушения пожара на складах в Киеве

    Россиянам назвали главные мифы о зубных имплантатах

    Врач усомнился в диагнозах Киркорова

    В российском городе утвердили список стоп-мест для курьеров на электросамокатах и байках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости