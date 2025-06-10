Российский фондовый рынок подошел к минимуму за два месяца

Индекс Мосбиржи после трех дней падения приблизился к минимуму с 7 апреля

В ходе торгов во вторник, 10 июня, российский фондовый рынок продолжил падение, начавшееся в минувшую пятницу после решения Центробанка по ключевой ставке. На минимуме индекс Мосбиржи опускался до 2714 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Таким образом, он вплотную подошел к уровню 2700 пунктов, ниже которого с 7 апреля опускался только один раз. С максимума пятницы индекс потерял уже 200 пунктов.

Главной причиной такой динамики стало разочарование инвесторов по поводу риторики регулятора. Снижение ставки сопровождалось жестким сигналом относительно следующих заседаний, что позволило сделать вывод о неизменности денежно-кредитной политики Центробанка.

Эксперты отмечали, что замедление роста цен привело к повышению реальной ставки (номинальная ставка минус инфляция), так что ЦБ только вернул основной параметр на тот же уровень.

Вместе с тем индекс российских гособлигаций RGBI, напротив, перешел к росту после резкого падения в понедельник, и дошел до уровня 111,9 пункта, что выше закрытия 6 июня.

Аналитики Альфа-банка предлагают не ждать быстрого снижения ставки в дальнейшем и прогнозируют паузу на июльском заседании. По их оценке, к концу 2025 года ставка достигнет 17 процентов годовых.