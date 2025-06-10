Минобороны сообщило о новой атаке ВСУ на Ленинградскую область

Минобороны: Силы ПВО сбили беспилотник над Ленинградской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили попытку атаки на Ленинградскую область. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Попытка атаки, как уточняется, была предпринята около 7 часов утра по московскому времени. Тогда силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили один летательный аппарат.

Утром 10 июня губернатор региона Александр Дрозденко сообщал о перехваченном беспилотнике над Тосненским районом, затем — над Ломоносовским районом.

По данным Минобороны, над Ленинградской областью за ночь сбили два беспилотника. Всего в ночь на 10 июня под удар попали 12 регионов России, над которыми сбили 102 летательных аппарата.