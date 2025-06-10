Назван главный кандидат на пост тренера ЦСКА

Чешский специалист Марцел Личка является главным кандидатом на пост тренера московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщает Metaratings.
По информации источника, стороны очень близки к заключению соглашения. Его детали не раскрываются.
Ранее основных кандидатов на пост главного тренера ЦСКА назвал «Чемпионат». Среди них были экс-наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин и бывший тренер греческого АЕКа Матиас Алмейда.
Личка с июня 2023-го года возглавлял московское «Динамо». 1 мая чех был уволен со своего поста.