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16:04, 10 июня 2025Спорт

Назван главный кандидат на пост тренера ЦСКА

Metaratings: Личка является главным кандидатом на пост тренера ЦСКА
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Марцел Личка

Марцел Личка. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Чешский специалист Марцел Личка является главным кандидатом на пост тренера московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, стороны очень близки к заключению соглашения. Его детали не раскрываются.

Ранее основных кандидатов на пост главного тренера ЦСКА назвал «Чемпионат». Среди них были экс-наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин и бывший тренер греческого АЕКа Матиас Алмейда.

Личка с июня 2023-го года возглавлял московское «Динамо». 1 мая чех был уволен со своего поста.

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