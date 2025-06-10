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00:36, 10 июня 2025Россия

Песков заявил об «охоте на ведьм» в Латвии

Песков назвал опасной тенденцией возбуждение дела против депутата Сейма в Латвии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал «охотой на ведьм» возбуждение уголовного дела против депутата Сейма в Латвии, лидера партии «Стабильность!» Алексея Росликова, выступившего на русском языке. Об этом пишет ТАСС.

«Это охота на ведьм. Это, наверное, очень опасная тенденция», — высказался представитель Кремля.

Ранее стало известно, что в Латвии начат процесс против защитившего русский язык депутата. Служба государственной безопасности страны оценила высказывания Росликова на заседании Сейма 5 июня, а также другие действия. Парламентарий обвиняется в оказании помощи России, а также в разжигании национальной вражды и ненависти.

Росликов заявил о готовности и дальше бороться за права русскоязычных.

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