В Кремле оценили внесение Овечкина в базу «Миротворца»

Песков о внесении Овечкина в базу «Миротворца»: Что там обсуждать

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил внесение форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в базу «Миротворца». Об этом сообщает ТАСС.

По мнению представителя Кремля, сейчас проще найти людей, не включенных в этот список. «Поэтому, что там обсуждать?» — задался вопросом Песков.

Он также не стал отвечать на вопрос о том, как в Кремле отнеслись к внесению Овечкина в базу. «Это не по адресу, это совсем не к нам», — отметил Песков.

Овечкин попал в базу украинского сайта «Миротворец» 10 июня. Спортсмена обвинили в участии в мероприятиях «для оправдания агрессии против Украины среди иностранной аудитории».

Созданный в 2014-м сайт «Миротворец» является реестром личных данных артистов, политиков и остальных медийных лиц из разных стран, которые, по мнению администраторов портала, являются «сепаратистами» и «агентами Кремля».