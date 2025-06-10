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19:03, 10 июня 2025Экономика

Ветхость российских домов оценили

ФРТ: В многоквартирных домах России изношены почти 1,5 миллиона конструкций
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В многоквартирных домах России изношены почти 1,5 миллиона конструкций. Так ветхость жилых зданий оценил директор Фонда развития территорий (ФРТ) Марат Петрин, пишет РИА Новости.

«С 2014 года мы ведем мониторинг реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов. Образовался накопленный износ в размере 1,5 миллиона конструктивных элементов», — заявил глава организации.

Петрин добавил, что каждый год в стране обновляют около 70 тысяч износившихся элементов, однако этого очень мало. Эксперт считает, что оптимальным был бы ремонт 200 тысяч конструкций ежегодно. Затраты на приведение домов в порядок Петрин оценивает в более одного триллиона рублей в год.

Ранее в России захотели сократить сроки расселения аварийных домов. По словам авторов инициативы, в настоящий момент предоставление нового жилья собственникам квартир в ветхих зданиях может затягиваться на несколько лет и даже десятилетий. Авторы инициативы собираются уменьшить период до трех месяцев.

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