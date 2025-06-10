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02:57, 10 июня 2025Россия

Названо число освобожденных ВС России населенных пунктов в 2025 году

ВС России освободили более 150 населенных пунктов в 2025 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России с начала 2025 года освободили более 150 населенных пунктов. Об этом пишет ТАСС.

Число освобожденных населенных пунктов назвали, исходя из еженедельных и ежедневных сводок Минобороны РФ. Журналисты отметили, что село Заря в Донецкой народной республике (ДНР) стало 152-м освобожденным населенным пунктом в этом году.

Ранее украинские военные оказались деморализованы стремительным наступлением российских войск в ДНР. По словам военного, принимавшего участие в освобождении Зари, быстрый прорыв российских сил серьезно подорвал боевой дух Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российские военные водрузили флаг в селе Заря в ДНР.

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