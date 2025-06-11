Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:03, 11 июня 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о продвижении российских войск на нескольких направлениях

Deep State рассказал о продвижении российских войск на нескольких направлениях
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска продвинулись сразу на нескольких направлениях. Об этом сообщает украинский аналитический ресурс «Deep State».

Они продвинулись к югу от Константиновки, у границы Днепропетровской области в районе Богдановки и Троицкого и в районе Днепроэнергии. Помимо этого, возросла «серая зона» севернее Отрадного, в направлении села Запорожье.

Ранее стало известно, что российские военные стали нарушать логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) дронами в Днепропетровской области. Командир группы операторов FPV-дронов батальона специального назначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным Тобол сообщил, что там всегда есть цели для атаки.

До этого Совет обороны Харьковской области принял решение об обязательной эвакуации населения из семи населенных пунктов Шевченковской общины. Население будут эвакуировать из сел Барановка, Березовка, Новониколаевка, Сподобовка, Староверовка, Дуванка и Федоровка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украину вычеркнули из заявления саммита НАТО

    «Золотое кольцо России» расширили

    Захарова исключила «руку Кремля» и «происки Пекина» в протестах в США

    Мединский предупредил Киев о последствиях затягивания переговоров

    Россиянина наказали за коверкание фамилии Дэрма

    Киев предупредили о неминуемом российском ответе на провокации

    МИД России обвинил Киев в отказе забирать тела солдат ВСУ

    Захарова высказалась об отказе Украины забирать тела погибших бойцов

    Россиянка описала отдых за 400 тысяч рублей в отеле Кубы фразой «это было ошибкой»

    Участница реалити-шоу рассказала о жизни со шрамами на лице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости