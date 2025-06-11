На Украине рассказали о продвижении российских войск на нескольких направлениях

Deep State рассказал о продвижении российских войск на нескольких направлениях

Российские войска продвинулись сразу на нескольких направлениях. Об этом сообщает украинский аналитический ресурс «Deep State».

Они продвинулись к югу от Константиновки, у границы Днепропетровской области в районе Богдановки и Троицкого и в районе Днепроэнергии. Помимо этого, возросла «серая зона» севернее Отрадного, в направлении села Запорожье.

Ранее стало известно, что российские военные стали нарушать логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) дронами в Днепропетровской области. Командир группы операторов FPV-дронов батальона специального назначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным Тобол сообщил, что там всегда есть цели для атаки.

До этого Совет обороны Харьковской области принял решение об обязательной эвакуации населения из семи населенных пунктов Шевченковской общины. Население будут эвакуировать из сел Барановка, Березовка, Новониколаевка, Сподобовка, Староверовка, Дуванка и Федоровка.